Troppo Regalbuto per la formazione guidata da mister Francesco Ferri. Attenzione ora che si sposta sulla coccarda tricolore che verrà messa in palio dal 31 maggio al 2 giugno a Montesilvano

ENNA – L’Under 19 del Corinaldo esce a testa alta. Ieri sera – sabato 22 maggio -, i ragazzi guidati da mister Francesco Ferri sono usciti sconfitti 6-1 dal campo della corazzata Futsal Regalbuto e salutano così il sogno scudetto.

Nella gara secca che metteva in palio il pass per i quarti di finale, i biancorossi si son scontrati con una delle grandi favorite alla vittoria finale e nonostante il kappao, forse troppo severo, il loro cammino merita solo che applausi. Di Pettinari l’unico gol realizzato dal Corinaldo.

È ancora presto però per staccare la spina ed andare in vacanza. Il sodalizio biancorosso è l’unico club marchigiano ancora in corsa per le Final Eight di Coppa Italia, conquistate lo scorso mercoledì (19 maggio) avendo la meglio 5-2 della OR Reggio Emilia.

La corsa alla coccarda tricolore quindi continua, la manifestazione è in programma dal 31 maggio al 2 giugno al PalaRoma di Montesilvano.