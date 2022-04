Corinaldo, tre giorni di allegria con la “festa dei folli”

CORINALDO – Torna la Festa dei Folli. A tre anni di distanza dall’ultima edizione, da oggi e fino al 25 aprile il borgo sarà nuovamente soffiato da una ventata di amicizia e allegria, animato da momenti di spettacolo, sport e cultura dedicati a tutte le età, oltre che invaso da centinaia di persone festanti.

«Ci siamo chiesti se fosse, finalmente, giunto il momento di fare festa. Abbiamo riflettuto a lungo e siamo certi che sia necessario, oggi più che mai, tornare a vivere qualche giorno di gioia e tranquillità insieme – spiega Lorenza Giacomelli, presidente del Gruppo Storico Città di Corinaldo “Combusta Revixi” che organizza l’evento. Fare una Festa adesso vuole essere un messaggio di allegria e pace, dedicato a turisti, visitatori, giovani, famiglie e a tutta la comunità. Per qualche giorno, vogliamo riportare nella nostra splendida Corinaldo serenità, felicità e quel sapore di normalità che aspettiamo da tempo».

Proprio l’allegria è il tema dell’edizione 2022 della ripartenza: un concetto declinato attraverso concerti live e dj-set, esibizioni di street band, artisti di strada, attori comici. Non potrà mancare la Crazy Run, la pazza e divertente corsa colorata attorno alle mura del borgo che si terrà il 25 aprile: ormai un appuntamento immancabile che celebra la felicità e che si rivolge a partecipanti di tutte le età. Il centro storico sarà impreziosito dai mercatini di artigianato locale e stand gastronomici, e non mancheranno nemmeno i laboratori per bambini. Tutto, come sempre, è a ingresso libero.

Il programma

Sabato 23 aprile

10.00 – 20.00 Via del Corso | Sapori di Primavera Mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici locali in collaborazione con la Confartigianato Imprese di Ancona Pesaro e Urbino.

15.30 | Passi Curiosi alla Ricerca delle Erbe Spontanee a cura di APS Per Terra Passeggiata alla ricerca delle erbe spontanee per conoscere quelle che spesso definiamo erroneamente con il termine “erbacce” ma che in realtà, nei secoli, hanno rappresentato una fonte inestimabile di approvvigionamento alimentare e terapeutico. Una volta riconosciute e raccolte le buone erbe se ne potranno apprezzare i loro aromi e sapori con una piccola preparazione e degustazione. Prenotazione tramite applicazione Per Terra

16.00 Parco delle Fonti | Torneo degli Arcieri

16.00 – 20.00 Largo X Agosto e vie del centro storico | Tanto di Cappello: spettacoli e animazione con artisti di strada. Stripp Show con Kalù (Luca Puzio)

16.00 Centro Storico | Spettacoli itineranti con sbandieratori e musici del Gruppo Storico Combusta Revixi

19.00 Piazzale Gioco del Pallone | Apertura stand gastronomico

21.30 Piazzale Gioco del Pallone | Radical Grezzo spettacolo di Piero Massimo Macchini

23.00 Piazzale Gioco del Pallone | Musica e animazione con Marica La C e Demis Dj

Domenica 24 aprile

10.00 – 20.00 Via del Corso | Sapori di Primavera Mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici locali in collaborazione con la Confartigianato Imprese di Ancona Pesaro e Urbino

10.00 | Camminata “La Via dei Pozzi” a cura di APS Per Terra Passi curiosi lungo un percorso ad anello nei campi a ridosso delle mura castellane, alla scoperta dei pozzi tra storia, aneddoti e la loro importante presenza nel tempo. Prenotazione tramite applicazione Per Terra

12.00 Piazzale Gioco del Pallone | Apertura stand gastronomico fino a sera

15.00 Torrione Porta del Mercato | Una chiacchierata con l’Apicoltore a cura di APS Per Terra Laboratorio didattico per famiglie. Una chiacchierata con un apicoltore per conoscere più da vicino l’incredibile mondo delle api e capire insieme quanto sia importante la loro presenza per l’intero pianeta. Prenotazione tramite App Per Terra

16.00 – 20.00 Largo X Agosto e vie del centro storico | Tanto di Cappello: spettacoli e animazione con artisti di strada. Savoir-Faire, eccentriche romanticherie con Damiano Massaccesi

16.30 Vie del centro storico | Musica con la Treia Street Band

17.00 | La Via del Pellegrino a 6 zampe a cura di APS Per Terra. Escursione a 6 Zampe per la campagna corinaldese con aperitivo all’Az. Agricola Spallacci con la presenza di educatore cinofilo e guida ambientale. Prenotazione tramite app Per Terra

20.00 Piazzale Gioco del Pallone | Spettacolo e animazione con Bicio, l’antidepressivo naturale

21.00 Piazzale Gioco del Pallone | Musica con “Le Bollicine” Vasco Rossi tribute band

23.00 Piazzale Gioco del Pallone | Musica con DJ Morru

Lunedì 25 aprile

10.00 – 20.00 Via del Corso | Sapori di Primavera Mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici locali in collaborazione con la Confartigianato Imprese di Ancona Pesaro e Urbino

12.00 Piazzale Gioco del Pallone | Apertura stand gastronomico fino a sera

15.00 Piazzale Gioco del Pallone | The Crazy Run La pazza e divertente corsa colorata lungo la cinta muraria di Corinaldo, animazione a cura di Radio Arancia Network

16.00 – 20.00 Largo X Agosto e vie del centro storico | Tanto di Cappello: spettacoli e animazione con artisti di strada. Savoir-Faire, eccentriche romanticherie con Damiano Massaccesi

17.00 Piazzale Gioco del Pallone | Musica e Parole di Pace, con i Caduta Libera cover band dei Nomadi

17.30 Via del Corso | Sfilata con i costumi artistici di Anna e Lorenzo Marconi in collaborazione con l’Associazione Culturale “L’Estetica dell’Effimero” di Senigallia.

Per informazioni: www.festadeifolli.it