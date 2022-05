Corinaldo, terzo candidato a sindaco per le elezioni del 12 giugno

È l'avvocato Raffaele Sebastianelli, del gruppo Corinaldo Civitas, l'ultimo nome in vista delle prossime votazioni amministrative: sfiderà Gianni Aloisi e Giorgia Fabri

CORINALDO – Si era fatto un po’ attendere ma alla fine è arrivato il terzo nome per le prossime elezioni comunali del 12 giugno. E’ quello dell’avvocato Raffaele Sebastianelli che si presenta alla guida della lista Corinaldo Civitas. Sebastianelli sfiderà Giorgia Fabri e Gianni Aloisi.

Sale dunque a tre il numero dei candidati a sindaco che gli elettori potranno votare tra circa un mese. Quella di Sebastianelli non era scontata: da tempo c’erano contatti tra il gruppo Corinaldo Civitas – che fa riferimento all’attuale gruppo di minoranza consiliare “In movimento, Corinaldo c’è” rappresentato da Luciano Galeotti – e le altre forze politiche cittadine. Un dialogo utile a capire se c’erano i margini per una convergenza programmatica che avesse ben saldi i temi della salvaguardia del territorio e dei beni architettonici (le mura in particolare) e del sostegno a cittadini e imprese.

Non andate a buon fine le trattative, Corinaldo Civitas, il primo raggruppamento a uscire allo scoperto, ha deciso quindi di correre da solo ed è riuscito quasi all’ultimo a comporre una lista di candidati per le elezioni amministrative di Corinaldo, che si svolgeranno il prossimo 12 giugno. Dodici rappresentanti delle varie componenti della società corinaldese: professionisti, operai, casalinghe, studenti, commercianti, dipendenti, pensionati. Uno spaccato della comunità cittadina che deve fronteggiare, tra le altre criticità, un sempre più evidente spopolamento: negli ultimi anni il borgo è sceso da poco più di 5.100 a 4.800 abitanti.

A contendersi la poltrona – scomoda di questi tempi – di sindaco ci penseranno quindi Raffaele Sebastianelli per Corinaldo Civitas; Gianni Aloisi per “Corinaldo Guardare Oltre” e Giorgia Fabri, attuale assessora della giunta Principi uscente, con “Voce Comune per Corinaldo”. Ora parola agli elettori.