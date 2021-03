CORINALDO – Sarà un acceso consiglio comunale quello che il borgo si appresta a seguire in diretta streaming venerdì 26 marzo, alle ore 21. Acceso perché non si parlerà solo di bilancio 2021, di tasse e della programmazione 2021-2023, argomento già di per sé foriero solitamente di conflitti politici; si relazionerà e discuterà soprattutto dello stato delle storiche mura a seguito dei numerosi cedimenti e distacchi lungo via del Fosso, tra il Torrione del Calcinaro e la Rotonda.

A dare inizio alla discussione consiliare sarà proprio la situazione dello storico manufatto, che è valso a Corinaldo l’ingresso tra i borghi più belli d’Italia: diverse le interrogazioni che avranno per oggetto le mura, da due mesi sotto la lente d’ingrandimento di politici, tecnici e dei cittadini per il progressivo deterioramento della tenuta. Il 18 febbraio scorso si è verificato il primo cedimento con un distacco di vario materiale, seguito poi dalla demolizione d’urgenza di un’abitazione; nelle settimane successive si è notato l’indebolimento di altre porzioni limitrofe, sempre lungo via del Fosso, che oggi sembrano sul punto di cedere.

Durante il consiglio comunale di venerdì si parlerà anche di un debito fuori bilancio legato proprio alle misure urgenti intraprese dall’amministrazione a salvaguardia della pubblica incolumità e ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle storiche mura tra il Torrione del Calcinaro e la Rotonda.

Il consiglio comunale – trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook ‘Città di Corinaldo’ – ha segnate all’ordine del giorno anche l’approvazione delle aliquote e detrazioni per l’imposta municipale propria (imu), per le tariffe della tassa sui rifiuti (tari); per l’addizionale comunale Irpef; per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico pubblicità). Discussione e approvazioni funzionali al documento unico di programmazione e al bilancio 2021/2023.

Temi dunque molto importanti per la vita di una qualsiasi città, a maggior ragione però in un contesto come quello attuale, dove alla crisi sanitaria legata alla pandemia da covid si sommano una serie di situazioni difficili come l’emergenza per le storiche mura di Corinaldo o persino la comparsa dei lupi nelle campagne limitrofe al paese.

A tal proposito il sindaco Matteo Principi ha voluto invitare tutti i cittadini a seguire la diretta dei lavori proprio per permettere a tutti il giusto approfondimento di temi complessi, al di fuori dunque di quegli spazi digitali più immediati dove spesso mancano la verifica delle notizie e l’approfondimento necessario per poter parlare con cognizione di causa. Il riferimento è ovviamente ai social, dove si sono registrati numerosi attacchi all’attuale giunta comunale per via soprattutto dei cedimenti delle storiche mura del borgo gorettiano.

«Partecipare o seguire un consiglio comunale è semplice – spiega Principi – con il digitale portiamo questo momento il più vicino possibile alle persone. E allo stesso tempo è complicato; richiede attenzione, concentrazione e a volte è “noioso”. Ma disinteressarsi al dibattito sul futuro della propria comunità è forse più pericoloso. Ma è in queste “stanze di vetro”, trasparenti e pubbliche che ogni cittadino può farsi una propria e legittima opinione su una questione specifica. Se la può fare direttamente, non attraverso un filtro o un ” mi hanno detto che…”».