Corinaldo, spazi all’aperto gratuiti per i pubblici esercizi

Erano da tempo state annunciate misure per contrastare le difficoltà degli esercenti locali, chiusi a più riprese e per lunghi periodo. C'è tempo fino al 7 maggio

CORINALDO – Erano state da tempo annunciate alcune misure per agevolare gli imprenditori dato il perdurare delle limitazioni e delle norme anti covid e ora finalmente si passa dalle parole ai fatti. Dopo l’approvazione nei giorni scorsi in consiglio comunale della manovra finanziaria 2021/2023, le attività della ristorazione e i pubblici esercizi potranno richiedere gratuitamente l’usufrutto degli spazi all’aperto ricadenti sul suolo di proprietà comunale.

Lo annuncia l’amministrazione Principi che aveva già ipotizzato che non ci sarebbe stato alcun aumento della tassazione locale, ma anzi sarebbero stati consolidati i servizi erogati, confermando le tariffe precedenti, la tutela delle fasce di utenza svantaggiate e il sostegno alle imprese.

E proprio ai pubblici esercizi si rivolge la giunta: «in quest’ultimo anno sono stati infatti soggetti a sospensioni o riduzioni delle attività. Per questo l’amministrazione, al fine di una più generale ripresa del lavoro e per contemperare la riduzione delle capienze conseguente la necessità di adeguarsi ai protocolli di gestione e prevenzione, vuole favorire per quanto possibile l’esercizio delle attività all’aperto».

Le richieste per l’occupazione del suolo pubblico possono essere inviate agli indirizzi mail comune.corinaldo@provincia.an.it oppure protocollo@pec.unionecomunimisa-nevola.it entro venerdì 7 maggio 2021, termine ultimo entro il quale le richieste pervenute saranno verificate e trattate contestualmente, al fine di evidenziare e valutare le possibili sovrapposizioni di luogo e di periodo. Il modulo è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Corinaldo www.corinaldo.it .