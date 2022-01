Corinaldo, scontro frontale tra un’auto e un mezzo pesante

Violento l'impatto che ha causato il ferimento di uno dei conducenti in zona Madonna del Piano. Danneggiata anche una vettura in sosta

CORINALDO – Oltre al sinistro stradale avvenuto a Serra de’ Conti, un altro incidente è stato registrato sempre in mattinata ma stavolta nella zona di Madonna del Piano, a Corinaldo.

Coinvolti tre mezzi in un impatto avvenuto in tarda mattinata: un’automobile e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente, causando il ferimento in maniera grave di uno dei conducenti. Lo scontro ha poi causato anche il danneggiamento di una seconda auto, in sosta.

Sul posto si sono portati gli operatori sanitari che hanno prestato le prime cure ai feriti e optato per il trasferimento a Torrette di Ancona di una persona, ricoverata al momento in condizioni serie. La dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione locale.

Notizia in aggiornamento