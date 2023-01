Corinaldo, provoca un incidente e si scopre che guidava ubriaco

CORINALDO – Guida in stato d’ebbrezza, provoca un incidente e viene denunciato dai Carabinieri. Ancora un’altra notte di controlli nella vallata del Misa e del Nevola, con un 43enne che è finito nei guai e una ragazza che invece è finita in ospedale.

L’episodio è avvenuto nel territorio corinaldese nella notte di giovedì 19 gennaio, quando si è verificato un sinistro stradale tra un’Alfa Romeo 156, con a bordo il 43enne di Corinaldo, che aveva urtato una Toyota Yaris parcheggiata a margine della carreggiata. La conducente, una ragazza di 24 anni residente sempre a Corinaldo, a seguito dell’urto ha riportato varie ferite ed è stata medicata all’ospedale: sta completando gli accertamenti sanitari ma i primi risultati sono incoraggianti: non è in pericolo di vita né in prognosi riservata.

I rilievi sono stati condotti dai militari della Stazione corinaldese che hanno innanzitutto notato gli evidenti sintomi legati all’assunzione di alcolici da parte del 43enne sull’Alfa: da qui l’esame con l’etilometro che ha dato esito positivo, rilevando un tasso di 1,50 gr/lt.

I provvedimenti sono i soliti: gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona per guida in stato di ebbrezza.