Corinaldo: perde il controllo dell’auto, si ribalta e finisce del cortile di un condominio

CORINALDO – Perde il controllo dell’auto e finisce per ribaltarsi nel cortile di un condominio. E’ l’incidente avvenuto oggi, martedì 13 dicembre, in viale della Murata, una delle traverse della strada provinciale dell’Acquasanta, a Corinaldo. Protagonista una signora che fortunatamente non ha riportato conseguenze.

Tutto è avvenuto poco prima delle ore 13 quando la conducente ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava: il mezzo, dopo aver divelto una recinzione, è finito nel cortile interno di un condominio.

La donna è rimasta illesa ed è uscita da sola dal veicolo. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari per i primi accertamenti sull’automobilista, i vigili del fuoco del distaccamento senigalliese, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento, e la polizia locale di Corinaldo per i rilievi e l’accertamento delle cause del sinistro stradale.