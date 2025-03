Corinaldo, ok al bilancio di Previsione 2025. Focus su famiglie, centro storico ed energie rinnovabili

CORINALDO – Attenzione a famiglie e ragazzi, riqualificazione del centro storico, turismo e nuove prospettive energetiche. Sono i pilastri su cui si regge il bilancio di previsione 2025 approvato nei giorni scorsi dal Consiglio Comunale. «Il bilancio di previsione 2025, approvato nei giorni scorsi dal consiglio comunale – spiega l’assessora al Bilancio Sara Bettini – riflette gli impegni presi in campagna elettorale dal gruppo politico Corinaldo Guardare Oltre: l’attenzione alle esigenze dei cittadini e la valorizzazione della nostra città. Siamo partiti, sin dall’inizio del nostro mandato, da una analisi dei bisogni, che sono molteplici ed articolati. Avere un quadro della situazione economica e sociale è un requisito fondamentale per trasformare numeri e capitoli in azioni concrete a vantaggio della collettività e avere attenzione alla trasformazione della vita delle persone».

I cittadini e le cittadine, le famiglie al cuore della programmazione. Che prosegue: «Nonostante le entrate siano calate ed i costi di gestione siano aumentati abbiamo fatto di tutto perché questi fattori sfavorevoli non ricadessero sui cittadini, al contrario la Tari è stata calmierata, così come sono state incrementate le agevolazioni Isee per mensa e trasporto. siamo intervenuti sull’addizionale Irpef evitando che aumentasse per alcune fasce Isee ed abbiamo previsto un sostegno alle bollette; abbiamo confermato il bonus prima infanzia. Il mondo giovanile vedrà crescere il centro Space così come saranno riqualificati gli spazi Corilab. Sono previsti – inoltre – interventi nelle scuole con migliorie per l’asilo Andrea Veronica attraverso una copertura esterna; nuovi arredi esterni per la scuola media e completamento per la nuova sala polivalente del Tiro a segno appena inaugurata».

Prosegue la riqualificazione del borgo: non solo ordinaria manutenzione, ma interventi per valorizzare la bellezza del patrimonio storico di Corinaldo. «Molto è stato fatto in questi mesi come la ricostruzione delle mura cadute e la conseguente riqualificazione della piazzetta della rotonda: stiamo provvedendo al suo completamento con la previsione di un pannello informativo multi sensoriale. La cinta muraria, dopo la riqualificazione, ha una nuova illuminazione; non potevamo fermarci a quanto fatto e quindi abbiamo inserito nel bilancio la programmazione per completare l’ultimo tratto delle mura lungo “Costa Gioco del Pallone”. Anch’esse necessitano di una riqualificazione per terminare l’anello completo del giro ed abbiamo previsto alcune balaustre per le torrette. Le mura non sono solo un biglietto da visita per i turisti, sono parte della nostra storia: cingono il borgo che è il cuore pulsante della nostra comunità. È un piacere per tutti godere della bellezza e dell’armonia del luogo in cui viviamo». Per questo a bilancio è stata inserita la progettazione di Piazza del Terreno e la riqualificazione dell’area della “casa ex suore”, in prossimità di piazzale Bucci, importante punto strategico che potrà avere sino a 40 posti auto. Sono previsti, inoltre, lavori per strade, marciapiedi e pensiline nelle zone fuori dal borgo, in attesa della definizione del progetto Erap nell’area della ex scuola media nascerà un’area parcheggio.

Rivitalizzare il borgo passa anche attraverso il sostegno alle attività locali, che hanno il delicato compito di curare l’accoglienza turistica. «Verranno organizzati corsi di formazione specifici con un focus su: marketing, gestione e sviluppo strategico (finalizzato ad aiutare le imprese a pianificare e crescere in modo sostenibile) fornendo gli strumenti necessari per affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo. Investire nelle imprese locali significa, infatti, contribuire alla crescita dell’intera comunità, creando opportunità di sviluppo economico e occupazionale».

Allo studio c’è anche l’aggiornamento del portale turistico corinaldoturismo.it, nonché il miglioramento e l’ammodernamento dello Iat. Fondi indirizzati anche alla promozione di Corinaldo, con l’adesione al progetto “Itinerario della Bellezza nelle Marche” e con l’attenzione particolare al turismo religioso. «Attenzione al turismo vuole dire anche mantenimento dei luoghi della cultura con la riqualificazione del primo stralcio dei lavori nel nostro teatro storico ed il restauro del patrimonio artistico. È importante anche l’accordo che verrà stipulato con il Dipartimento di Storie Culture Civiltà dell’Università di Bologna che porterà un’evoluzione dal 2025 al Progetto “ArcheoNevola”, con un impegno pluriennale per lo sviluppo complessivo, nelle sue azioni di ricerca, studio, divulgazione nei processi storico culturali, che coinvolgeranno l’intera Comunità». In agenda c’è anche il mantenimento del verde, il piano antenne e la realizzazione di una nuova sede per la Protezione Civile.

«Guardando al futuro di Corinaldo, e oltre la scadenza naturale del nostro mandato, è stato avviato con successo l’iter tecnico per la costituzione di una Comunità Energetica in cui il nostro comune sarà il principale soggetto promotore ed attuatore. Nel vecchio lotto della discarica oramai chiuso ed oggetto di gestione “post mortem” nascerà un impianto fotovoltaico del costo complessivo di 1.200.000 euro che produrrà circa un megawatt di energia. La visione di questa Amministrazione va ben oltre la costituzione della Comunità Energetica perché il soggetto giuridico che verrà creato (una cooperativa) sarà l’embrione per la “cooperativa di comunità”, uno dei punti cardine del nostro programma elettorale».

Un bilancio di previsione che ha una precisa idea di Corinaldo. «La visione di un borgo dinamico capace di cogliere le opportunità di crescita, per migliorare la vita della cittadinanza e per valorizzare il grande patrimonio che ci viene dal passato».