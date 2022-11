Corinaldo, un natale di animazioni e spettacoli per tutte le età

CORINALDO – Trenta giorni di eventi, dall’8 dicembre all’8 gennaio, un mese di appuntamenti natalizi lungo vie e piazze del centro storico. E’ il programma di iniziative che l’amministrazione comunale ha partorito per festeggiare il periodo natalizio e per accogliere nella maniera migliore cittadini e turisti. Festa che vedrà tante animazioni e spettacoli per famiglie e per bambini, assieme a letture e laboratori, concerti, film e occasioni di incontro grazie anche alle luminarie nel centro storico, alla tradizionale decorazione luminosa del maestoso cedro e alla casa di babbo Natale.

Sabato 10 dicembre nel pomeriggio ci sarà l’accensione dello spettacolare e tradizionale albero di Natale, accompagnati da artisti di strada e canti gospel, castagne e vin brulè. Domenica 11 e 18 dicembre saranno due giornate dedicate alle famiglie con il centro storico che ospiterà per tutta la giornata un mercatino con prodotti gastronomici, artigianato e opere dell’ingegno. Dal pomeriggio spettacoli itineranti con elfi e zampognari. Babbo Natale accoglierà i bambini presenti nella sua casetta, dove i più piccoli potranno scrivere la propria letterina. La fabbrica di babbo Natale proporrà anche animazioni e laboratori artistici e non mancheranno le esibizioni itineranti dei gruppi storici cittadini. Castagne, vin brulè e zucchero filato verranno offerti ai visitatori.

Il teatro Goldoni sarà un altro punto di riferimento delle feste natalizie con una programmazione per tutte le età, con una sorpresa in danza e una proposta di concerti dalla classica alla musica da film riletta in chiave jazz. In programma anche la proiezione di alcuni classici film natalizi. Anche la biblioteca comunale, ospitata nel palazzo MA – Moderna Agorà, diventerà un punto di incontro per le famiglie con appuntamenti dedicati alle letture, ai laboratori e ai giochi.

Il programma completo sul sito turistico comunale.