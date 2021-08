CORINALDO – Si è spento il sorriso della piccola Alice Bruni, stroncata da un infarto a soli 2 anni. La piccola era nata con delle patologie che avrebbero richiesto nel tempo degli interventi chirurgici ma nessuno si aspettava un epilogo del genere. Il cuoricino della bimba invece ha smesso improvvisamente di battere gettando nella disperazione più buia un’intera comunità.



La notizia si è diffusa nel tardo pomeriggio del 23 agosto gettando nello sconforto tutto il comune di Corinaldo che in queste ore si stringe in un metaforico abbraccio intorno alla famiglia della piccola. Tantissime le manifestazione di affetto e di cordoglio da parte di enti e associazioni sportive locali: la città nelle ultime 24 ore è stata letteralmente tappezzata di cartelloni dedicati alla piccola.



Profondamente colpito dall’immane disgrazia anche il primo cittadino Matteo Principi: «Oltre all’affetto e alla vicinanza di tutti i corinaldesi nei confronti della famiglia non saprei come altro esprimere lo sgomento di fronte ad un evento così improvviso e inaspettato».