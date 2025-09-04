Corinaldo, ancora lavori alle mura

CORINALDO – Tornano “sotto i ferri” le storiche mura del borgo. Quello che di fatto è il più celebre monumento del paese, uno tra i più belli d’Italia, sarà interessato da un nuovo intervento di restauro conservativo.

Questa volta la riqualificazione interesserà la cinta muraria lungo tutta “Costa Gioco del Pallone”, approfittando di un finanziamento regionale. E’ dei giorni scorsi la pubblicazione del decreto del direttore del dipartimento Infrastrutture e Territorio della Regione Marche con cui vengono confermati i 400 mila euro di contributo per la valorizzazione delle storiche mura. Cifra a cui la giunta Aloisi ha voluto aggiungere ulteriori 200 mila euro.

Il progetto prevede il restauro del paramento murario e la messa in sicurezza della torre di Porta San Giovanni e della torre dello Scorticatore, restituendo così la piena fruibilità di un tratto monumentale da tempo interdetto al pubblico.

Corinaldo, torre dello Scorticatore

«Non solo interveniamo su un tratto particolarmente fragile delle mura – sottolinea l’amministrazione comunale – ma restituiamo alla comunità e ai turisti la possibilità di vivere e ammirare le nostre torri».

L’intervento segue un percorso che da anni pone al centro le mura rinascimentali: dal 2021, anno del grave crollo del tratto murario dalla torre della Rotonda alla torre del Calcinaro lungo via del Fosso, in poi si sono susseguiti numerosi lavori: il restauro di porta del Mercato, il recupero del tratto interno delle mura lungo via del Bargello, la realizzazione del nuovo marciapiede in via del Fosso e l’illuminazione del tratto di cinta muraria che corre lungo viale Dietro le Monache.

I lavori consisteranno nella rimozione della vegetazione infestante e delle patine biologiche; nel consolidamento dei giunti e nel ripristino delle parti in laterizio attraverso la tecnica del cuci-scuci; nell’interramento delle linee elettriche oggi fissate al paramento murario per ridurre l’impatto visivo e nell’adeguamento delle terrazze delle torri, che saranno dotate di parapetti e di un’illuminazione discreta a LED, così da garantirne una fruizione sicura e suggestiva.

L’obiettivo, spiegano dal comune, è quello di «rafforzare il percorso di valorizzazione del più importante monumento di Corinaldo».