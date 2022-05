Corinaldo, lavori di messa in sicurezza al cimitero comunale

CORINALDO – Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza delle scale del padiglione D del cimitero comunale. I due corpi scala esistenti, alla luce dell’evidente stato di deterioramento e delle problematiche fondali riscontrate, necessitavano di un intervento di messa in sicurezza che permettesse in via prioritaria alla comunità di poter usufruire della struttura in totale sicurezza e in secondo luogo di rendere il cimitero sempre più decoroso e rispettoso del ruolo che ricopre.

L’intervento, che avrà una durata di circa un mese per un importo di circa 100 mila euro, prevederà la demolizione dei due corpi scala esistenti in favore della ricostruzione di un unico corpo scala nel lato corto del padiglione, in direzione del borgo. Il futuro corpo scala che avrà una nuova fondazione e una struttura rinnovata, verrà realizzato con la stessa tipologia di quello esistente e sarà dotato, oltre che di un ballatoio al primo piano per permettere l’accesso ai due lati lunghi del padiglione, anche delle necessarie predisposizioni strutturali per l’installazione futura di un montacarichi.