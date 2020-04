Innovazione digitale, banda ultra larga a Corinaldo

Una delle cosiddette "aree bianche", di non rilevanza per il mercato libero, verrà coperta con un'infrastruttura ancora più importante in fase emergenziale. Il sindaco Principi: «Opportunità per la comunità»

CORINALDO – Anche il borgo gorettiano avrà la banda ultra larga. L’annuncio è del Comune di Corinaldo che parla di servizi digitali con connessioni fino a 200 Mbps in modo da soddisfare la crescente domanda in una delle aree da tempo considerata dal mercato a scarso valore economico. Un’opportunità, secondo il sindaco Matteo Principi, per sostenere le imprese, lo smart working e la didattica online.

L’iniziativa nasce su input del presidente del Consiglio dei ministri, in particolare con il decreto “Cura Italia”, per fronteggiare con vari strumenti l’emergenza Covid-19. Tra questi la possibilità di avere un’infrastruttura – con la banda ultra larga – in grado di reggere l’aumentato traffico sul web da parte di cittadini e (in misura minore) imprese. Disposizioni emergenziali che sopperiscono a ciò che gli operatori nazionali avevano in mente di fare ma che non avevano ancora realizzato perché di scarso valore economico. Come a dire che la sopravvivenza delle imprese o la sussistenza di alcuni servizi dipendono dall’acquolina in bocca che hanno società e provider.

Agli operatori è richiesto di adottare tempestive iniziative atte a potenziare le infrastrutture di rete con la banda larga e ultra larga e a garantirne il funzionamento e l’operatività migliorandone la disponibilità, la capacità e la qualità, consentendo inoltre di rafforzare la rete gestendo i picchi di traffico di questa fase. Tra i servizi in futuro disponibili per la città: ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicurezza; monitorare l’ambiente con soluzioni per il controllo della qualità dell’aria e delle aree verdi; allargare il campo delle offerte previste dai servizi di intrattenimento.

«Questa importante infrastruttura rappresenta oggi per la nostra comunità un’opportunità in più per il suo sviluppo, tanto più in questa fase emergenziale – sottolinea il sindaco Matteo Principi -. Con l’attivazione della banda ultra larga e il progressivo ampliamento dell’offerta di connettività per il borgo, Corinaldo fa un grande passo in avanti sul tema dell’innovazione tecnologica e digitale. Ringraziamo il concittadino di Corinaldo e responsabile TIM Massimo Tarsi per l’impegno dimostrato in questi anni nel fare di Corinaldo una delle prime piccole realtà delle Marche ad essere coperto da questa infrastruttura».