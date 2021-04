Corinaldo, incidente stradale sulla provinciale: 40enne ferita

Ennesimo sinistro sull'arteria che collega l'entroterra con la costa: una donna è rimasta ferita ma non in condizioni critiche

CORINALDO – Ennesimo incidente stradale lungo la provinciale Corinaldese (sp. 12) quello avvenuto questa mattina, 13 aprile. Un’auto e un camion si sono scontrati intorno alle 8, causando gravi danni e il ferimento di una persona.

L’impatto tra i due mezzi è avvenuto nel territorio di Corinaldo dove sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia senigalliese per effettuare i rilievi. Nonostante gli ingenti danni all’automobile, la donna di 40 anni alla guida non versa in gravi condizioni.

La dinamica è ancora al vaglio dei militari sul posto, ma sembra che all’origine dell’incidente stradale avvenuto poco fa ci sia una disattenzione.

Un altro sinistro nell’arteria che collega l’entroterra con la costa e in cui ieri, si è verificato l’urto tra una macchina e un’autocisterna che ha poi causato il ribaltamento di quest’ultima. LA Sp. 12 era stata riaperta nemmeno 12 ore fa.

Notizia in aggiornamento