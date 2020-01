Corinaldo, incidente in via Degli Olmi Grandi: morto un uomo

Lo scontro frontale tra due auto è costato la vita ad un anziano del luogo. L'altro automobilista, gravemente ferito, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Torette

Corinaldo- Incidente mortale poco dopo le 18 in via Degli Olmi Grandi. Due auto si sono scontrate frontalmente: una Fiat Panda e una Renault Kangoo. Ad avere la peggio un uomo di 93 anni del luogo che nello schianto ha perso la vita. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era alla guida della Fiat Panda quando si è scontrato con la Kangoo sulla quale viaggiava un 77enne che avrebbe perso il controllo dell’auto e invaso la corsia opposta.

L’uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in ambulanza, con codice giallo, ad Ancona, all’ospedale regionale di Torrette. Le cause del sinistro sono in corso da parte dei carabinieri.