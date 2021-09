Corinaldo inaugura il nuovo palazzetto dello sport

Quasi 2,5 milioni di euro la cifra investita. Il sindaco Principi: «Ulteriori impianti entro la prossima primavera per creare un polo a servizio di tutta la vallata e dare risposte concrete ai giovani»

CORINALDO – Si terrà il prossimo sabato 18 settembre la cerimonia d’inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport in contrada Burello, zona Nevola. Un’iniziativa ufficiale con cui l’amministrazione comunale e le associazioni sportive danno il via un percorso per la realizzazione di un polo sportivo a servizio di tutta la vallata Misa-Nevola.

Sarà un fine settimana ricco di presentazioni, spettacoli e divertimento quello che avrà inizio sabato 18 alle ore 15. La prima esibizione sarà quella di pattinaggio, con spettacolo e prove a cura della Pro Corinaldo Skating. Seguiranno dalle 16:30 le dimostrazioni di ginnastica artistica con gli atleti della Focus Gym, mentre alle 17:30 scenderà in campo la squadra di calcio a 5 di Corinaldo.

Il giorno successivo, domenica 19 settembre, spazio alla ginnastica ritmica e al judo dalle ore 15 alle 18 con la Polisportiva Senigallia, mentre l’Asd Ijshaamanka curerà l’esibizione di hip-hop, danza classica e contemporanea. Dalle 19:30 protagonista sarà il volley con l’Asd Pallavolo Corinaldo.

Il nuovo palazzetto dello sport di Corinaldo

«Per l’inaugurazione – ha dichiarato il sindaco Matteo Principi – abbiamo elaborato un programma condiviso con tutto il mondo sportivo, ma questo è solo il primo tassello che interessa l’area sportiva. Infatti intorno al nuovo palasport sono avviati altri lavori per realizzare ulteriori impianti che andranno a costituire il primo polo sportivo della vallata Misa-Nevola. Sarà possibile portare avanti varie discipline sportive, dal tennis al calcio a 5, dalla pallavolo al basket, dal pattinaggio allo yoga e al bike cross».

Per le iniziative del weekend: l’ingresso è gratuito a tutti gli appuntamenti previa esibizione del green pass o esito negativo del tampone (nelle 48 ore precedenti). Al di sotto dei 12 anni è richiesta l’autocertificazione. Posti limitati. È consigliata la prenotazione presso le singole associazioni. Informazioni presso ufficio IAT tel.071 7978636.