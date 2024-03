Corinaldo, Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi chiudono la stagione con “Il padre della sposa”

CORINALDO – Ultimo appuntamento venerdì 15 marzo per la stagione realizzata al Teatro Goldoni di Corinaldo da Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura e la collaborazione di Teatro Time. In scena Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi, guidati dalla regia di Gianluca Guidi, in “Il padre della sposa” commedia di Caroline Francke.

“Il padre della sposa” è una commedia divertente, piena di gag, tenera e coinvolgente. Agostino è un imprenditore e padre di famiglia, la cui bella e giovane figlia sta per convolare a nozze. La ragazza sta per sposare il rampollo di una ricca famiglia, ma l’imminente matrimonio, con annessi caotici preparativi, avrà un effetto straniante sul povero padre. In cuor suo l’uomo non vuole accettare il fatto che la figlia è ormai una donna e il solo pensiero di lasciare l’adorata fanciulla nelle mani di uno sconosciuto lo fa impazzire. A peggiorare le cose ci si metterà il prezzo esorbitante del matrimonio, nonché l’invasione casalinga di un eccentrico e costosissimo organizzatore di matrimoni, che sceglierà di organizzare il ricevimento proprio in casa. Tutto ciò porterà l’uomo ad assumere bizzarri atteggiamenti facendo preoccupare tutto il parentado.

Lo spettacolo è prodotto da Francesco Bellomo per Virginy-L’Isola Trovata.

Biglietti in vendita alla biglietteria del teatro, tel. 338/6230078, il giorno di spettacolo dalle ore 20. Dato il ridotto numero di posti è consigliata la prenotazione tre giorni prima della data di spettacolo. Biglietti anche su vivatocket.com e AMAT/Vivaticket. Info Teatro Goldoni tel. 338/6230078 teatro@corinaldo.it.

Informazioni AMAT tel. 071 2072439 www.amatmarche.net.