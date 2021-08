Corinaldo, che futuro per l’ex casa delle suore?

Dalla minoranza Galeotti chiede all’amministrazione cosa farà in merito al manufatto in stato di degrado nei pressi del piazzale Bucci, un tempo parte del vecchio ospedale cittadino

CORINALDO – La ex casa delle suore, in quello che un tempo fu una porzione dell’ospedale di Corinaldo, torna al centro del dibattito politico cittadino. Grazie a un’interrogazione del capogruppo di “In movimento – Corinaldo c’è” Luciano Galeotti da discutere alla prossima seduta consiliare, infatti, si potrà conoscere dalla risposta dell’assessore ai lavori pubblici Lucia Giraldi il futuro dell’area nei pressi del piazzale Bucci in cui sorge un manufatto ormai da anni in stato di abbandono.

Oggi è in uno «stato di precario equilibrio strutturale – spiega Galeotti – in stato di identificazione spregevole che non dovrebbe appartenere alla nostra città palcoscenico». A mitigarne gli effetti visivi ci pensano alcuni alberi ad alto fusto ma ovviamente ciò non basta a nascondere del tutto il degrado. Come se non bastasse, nell’area insiste persino una vecchia auto «utilizzata in maniera goliardica durante la festa di halloween che andrebbe rimossa non fosse altro per sollevare l’aggravio della fatiscenza dell’area».

L’ex casa delle suore, a Corinaldo

Il manufatto, inoltre, non sembra godere di buona salute: al di là dello stato di abbandono – fattore che influisce negativamente sulla percezione dell’area, non sfruttata come potrebbe – c’è anche la questione della sicurezza delle persone: una evidente spaccatura, che percorre verticalmente una delle facciate, lascerebbe intendere una precaria stabilità dell’immobile che non ha alcuna indicazione atta a segnalare la pericolosità per quanti si trovino nelle vicinanze, se si esclude una transenna in legno, ormai impregnata dagli eventi atmosferici, unita ad una specie di barriera in alluminio che in maniera raffazzonata cercano di impedire l’accesso in quello che era l’ingresso principale.

Eppure l’immobile e l’area erano nel programma elettorale prima della lista “Corinaldo Democratica” (2012) e poi di “Crescere è” (2017), entrambe facenti capo al sindaco Matteo Principi. In previsione c’era l’acquisizione e la demolizione della ex casa delle suore, con la creazione di nuovi posti auto a servizio.

Tra l’altro, nell’ambito di un protocollo di intesa con l’Asur, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare “ex ospedale di Corinaldo” (delibera di giunta n.9 del febbraio 2015), si parlava sia del cambio di destinazione d’uso per la ex casa delle suore che sarebbe divenuta un parcheggio, sia della trasformazione dell’ex radiologia a camera mortuaria.

Nell’interrogazione consiliare Galeotti chiede all’amministrazione, e in particolare all’assessore Giraldi, cosa intenda fare per la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini, se il protocollo abbia ancora una qualche validità e se la trasformazione in parcheggio dell’ex casa delle suore sia ancora nelle intenzioni della giunta di Corinaldo.