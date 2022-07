Corinaldo, torna il concorso fotografico intitolato a Mario Carafòli

Edizione numero 37 per l'iniziativa che premia le fotografie che meglio interpretano il rapporto naturale, affettivo o culturale che lega l’uomo all’ambiente in cui vive. Scadenza il 12 settembre 2022

CORINALDO – Il Comune e la famiglia Carafòli, in collaborazione con il Comune di Senigallia-Assessorato alla Cultura, con la partecipazione del MUSINF-Museo d’Arte Moderna, dell’Informazione e della Fotografia e dell’Associazione Centrale Fotografia di Fano bandiscono il concorso fotografico a premi “Mario Carafòli-Il Paese più bello del mondo”, ispirato a un libro dedicato dallo scrittore e fotoamatore Mario Carafòli a Corinaldo, suo paese natale.

Il concorso ha come obiettivo la selezione di fotografie che meglio interpretano il rapporto naturale, affettivo o culturale che lega l’uomo all’ambiente in cui vive.

Il concorso, giunto all’edizione numero 37, presenta due sezioni, la prima dedicata a Corinaldo “Il Paese più bello del mondo”, la seconda che volge l’attenzione a Senigallia “La città di Senigallia- La spiaggia di velluto”. Quest’ultima sezione è stata ideata per ricordare il legame esistente tra Senigallia e lo stesso Carafòli che negli anni Trenta creò il fortunato slogan per l’Azienda di Soggiorno, ed è intitolata a Edmo Leopoldi che della vicenda di Senigallia Spiaggia di Velluto è stato testimone con tante sue fotografie.

Il bando del Concorso è aperto fino a lunedì 12 settembre 2022 alle ore 12.00, termine ultimo per inviare le foto. Per i vincitori delle due sezioni sono previsti premi in denaro. La premiazione si terrà domenica 2 ottobre a partire dalle ore 11.00 al Teatro Comunale “Carlo Goldoni” dove sarà aperta, negli spazi del foyer, una mostra di tutte le foto selezionate in questa edizione.

Grazie alla collaborazione dell’associazione culturale “Centrale Fotografia” di Fano (PU), nell’ambito del suo progetto “Scuola di paesaggio-Roberto Signorini”, verrà offerto all’autore della miglior foto di paesaggio di qualsiasi sezione, un soggiorno per due persone a Fano dal 9 all’11 giugno 2023, in occasione della quattordicesima edizione della rassegna di “Centrale Fotografia” dedicata alla fotografia di ricerca.

Il bando con tutte le informazioni è scaricabile (anche in inglese) dal sito www.corinaldo.it