Messa, corteo e concerto: così Corinaldo festeggia Sant’Anna

CORINALDO – Tornano come tradizione i festeggiamenti per la patrona di Corinaldo Sant’Anna. L’iniziativa è organizzata dalla parrocchia di Corinaldo con il patrocinio del Comune e la collaborazione della locale Pro Loco.

La festa prevede una giornata ricca di avvenimenti, già preceduta da una due giorni (domenica 24 e lunedì 25 luglio) in cui hanno avuto luogo la celebrazione della S. Messa, alle 8.30 nella chiesa di S. Anna e lunedì 25, un’altra celebrazione della S. Messa, sempre nella chiesa di S. Anna e dedicata in particolare a nonni, mamme in attesa e bambini.

Il momento centrale dei festeggiamenti sarà domani martedì 26 luglio, giorno di Sant’Anna. Alle 8.30 e alle 10.30 si celebreranno due S. Messe, presso la chiesa di S. Anna. Alle 21.00 presso il Piazzale Gioco del Pallone, presieduta dall’arciprete parroco don Giuseppe Bartera, verrà officiata una Santa Messa, con la partecipazione di autorità cittadine, associazioni, confraternite. La celebrazione sarà animata dal Coro Parrocchiale “Santa Maria Goretti” e dai costumanti dell’Associazione Pozzo della Polenta. In caso di maltempo la celebrazione si terrà presso il salone della Pubblica Assistenza.

La Messa delle 21 sarà preceduta da un corteo di costumanti che partirà da piazza Il Terreno per poi portarsi al palazzo comunale, dove si uniranno gli amministratori. Il corteo proseguirà poi fino al piazzale Gioco del Pallone.

Dopo la Messa è prevista una breve esibizione degli sbandieratori e musici dei gruppi storici Combusta Revixi e Araba Fenice. Alle 22.00 il concerto della Jazzy Mike and Orchestra, formazione guidata dal musicista corinaldese Michele Samory. In chiusura l’atteso momento dell’estrazione della Tombola, organizzata dalla locale Pro Loco.

Non mancherà uno degli avvenimenti che da sempre contraddistinguono la manifestazione: la pesca di beneficenza pro-missionari corinaldesi, in piazzale Sant’Anna.