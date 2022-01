Corinaldo, alla chiesa di S.Francesco i funerali dell’ex sindaco Ilario Taus

Lutto nel borgo gorettiano per la scomparsa dell'ex primo cittadino di fine anni '80, una delle personalità più impegnate per far conoscere il comune

CORINALDO – Si terranno nella chiesa parrocchiale di San Francesco, i funerali dell’ex sindaco Ilario Taus. L’uomo, 87 anni compiuti recentemente, è stato uno dei personaggi che più si sono impegnati per fare conoscere il borgo al di là delle mura.

Breve il suo mandato da primo cittadino, appena pochi mesi tra il 1988 e il 1989, ma per la sua comunità di Corinaldo aveva svolto anche altri ruoli. Prima del mandato di Matteo Principi, era stato il portavoce dell’ex sindaco Livio Scattolini e, in seguito, addetto stampa del Comune.

Era lui che inviava, con precisione e passione, le informazioni su ciò che avveniva nel borgo, dalle questioni politiche a quelle sociali, dai lavori o sviluppi urbanistici fino allo sport. Era un amante della sua città, per cui si prodigava con impegno facendosi conoscere anche oltre i suoi confini territoriali.

Nella sua vita professionale era stato direttore di filiale dell’ex Cassa di risparmio di Jesi. Negli ultimi anni si era ritirato alla vita privata, soprattutto dopo la perdita nel 2019, della moglie.

«Un uomo dal cuore buono, quasi di bambino per la sua bontà» è il ricordo dell’assessora alla cultura Giorgia Fabri. «Mi mancheranno la sua macchina fotografica, le sue telefonate all’ufficio cultura per rimanere sempre aggiornato, i suoi consigli, l’impegno per la sua Corinaldo e l’amore per la famiglia».

Lunedì 24 gennaio, alle ore 10, l’ultimo saluto della comunità a Ilario Taus.