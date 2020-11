Corinaldo, avviati i lavori dalla Provincia sul collegamento con Ostra

La strada provinciale 42 riveste un ruolo importante non solo per la cittadinanza ma anche per le attività commerciali, turistiche e agricole: dal grave dissesto alla riqualificazione

CORINALDO – Sono iniziati lunedì scorso, 23 novembre, i lavori su via Montalboddo e via San Gregorio, ricadenti rispettivamente nei comuni di Corinaldo e Ostra. Le due vie, identificate come strada provinciale n°42 Ostra-Corinaldo, collegano la sp. 360 Arceviese con la sp. 12 Corinaldese.

L’intervento è stato finanziato dalla Provincia di Ancona dato il grave stato di dissesto in cui versano da tempo, tanto da essere oggetto dal 2018 di più segnalazioni sia da parte dei cittadini ai rispettivi uffici comunali, sia da parte dei sindaci di allora Matteo Principi e Andrea Storoni (rispettivamente di Corinaldo e Ostra).

Le condizioni del manto stradale si erano aggravate sia per le situazioni metereologiche, sia per l’usura. Il collegamento Ostra-Corinaldo vede una notevole mole di traffico perché riveste grande importanza non solo per i residenti, ma anche da un punto di vista turistico-commerciale: numerose le attività che insistono in quell’area a forte vocazione anche agricola.

«Ringraziamo il presidente della Provincia, il consiglio e i tecnici per aver dato il via ai lavori – sottolinea il sindaco di Corinaldo, Principi – Questo intervento, al quale avevamo dato una grande importanza, aveva urgenza di essere concretizzato e noi continuiamo a chiedere altri interventi in zone che li necessitano con l’obiettivo di far loro inserire nei programmi provinciali delle manutenzioni straordinarie anziché arrivare a uno stadio di emergenza finale»