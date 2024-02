Corinaldo, al Goldoni Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio in “Plaza suite”

CORINALDO – Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio sono gli interpreti di “Plaza Suite” irresistibile commedia di Neil Simon che va in scena mercoledì 14 febbraio al Teatro Goldoni di Corinaldo, penultimo appuntamento della stagione realizzata da Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura e la collaborazione di Teatro Time.



A distanza di oltre 5 decenni dalla stesura (è del ’68), la commedia – il cui testo è tradotto da Maria Teresa Petruzzi e allestito con la regia di Ennio Coltorti e le scene di Andrea Bianchi per una coproduzione Skyline e La Contrada Stabile di Trieste – riesce ancora a far ridere per lo strepitoso meccanismo teatrale ricco di invenzioni comiche e battute irresistibili.



Neil Simon qui fa parlare una suite del lussuoso Plaza Hotel di New York. E le suite, si sa, ne hanno viste di tutti i colori. Tedeschi e Caprioglio interpretano tre coppie diverse, in tre situazioni diverse, in una suite (la stessa) di un hotel considerato come l’Olimpo per lusso e agi.



Il primo episodio rappresenta la crisi della coppia che sfocia nel tradimento e nella separazione. I due coniugi si ritrovano nella stessa Suite della loro luna di miele e tentano di rianimare il matrimonio ormai definitivamente spento.



Nel secondo episodio la coppia protagonista è clandestina: due vecchi compagni di classe, lui famoso produttore, lei felice “mogliettina-modello” con la stanza che è sempre il luogo del loro ritrovo dopo anni.



Il terzo episodio è il più esilarante. Una coppia, logorata dal tempo, tenta di convincere la figlia a sposarsi. Ma il giorno fissato per celebrare le nozze, la promessa sposa si chiude in bagno e non vuole uscire.



In una commedia rappresentare l’inciampare di una qualunque persona può già far sorridere, ma se questi inconvenienti li vive chi non avremmo mai pensato ne fosse vittima la situazione diventa esilarante. Dietro il puro e alto divertimento assicurato dalle commedie di Simon (che, non dimentichiamo, è l’autore più rappresentato al mondo) c’è sempre la dura verità della vita. Una durezza che la saggezza popolare combatteva con il saggio detto: “Canta che ti passa”. Simon sembra dirci invece: “Ridi, ridi, ridi… che ti passa!”



