CORINALDO – «La comunità corinaldese è tornata a muoversi insieme, a programmare e a lavorare in sinergia per dare slancio al turismo cittadino. Grazie alle associazioni del territorio e anche ai privati il paese è ripartito dopo alcuni mesi difficili». A parlare è Giorgia Fabri, assessore al Turismo, Cultura, Scuola, Pari opportunità, Associazionismo, Politiche giovanili e Legalità.

Dopo un periodo oggettivamente duro, in cui agli strascichi per la vicenda della Lanterna Azzurra si sono sommate le difficoltà legate alla pandemia e al cedimento di una porzione delle storiche mura urbiche, il borgo gorettiano è pronto per rimettersi in carreggiata e rilanciare l’estate con un nuovo entusiasmo e con un ricco cartellone di eventi.

«Anzi, possiamo dire che i mesi di chiusura legati al covid ci hanno permesso di analizzare i flussi turistici e i target con un metodo ancora più rigoroso di quanto fatto in passato, per ripensare l’offerta e calibrarla al meglio – spiega ancora l’assessore Giorgia Fabri -. Corinaldo è un luogo magnifico che si rivolge a tutti, in particolar modo a chi vuole vivere un’esperienza autentica di vita di borgo. A questo abbiamo abbinato una strategia di accoglienza diffusa che punti sulle eccellenze del territorio e su uno sviluppo tematico inclusivo: un filone è interamente dedicato ai bambini».

Giorgia Fabri

«E poi abbiamo le nostre iniziative musicali come la rassegna sul jazz o i venerdì alla piazzetta della musica; quelle culturali, come Millenarja, il progetto “Una boccata d’arte” o la nuova mostra archeologica sulla recente scoperta della tomba del principe piceno. Quest’ultima in realtà è un interessante risvolto turistico – continua – partendo dai bisogni della città. A Corinaldo serviva un nuovo luogo per i servizi sportivi e dalle indagini propedeutiche ai lavori per il nuovo palazzetto in zona Nevola c’è stata questa enorme scoperta archeologica che oggi valorizza il nostro patrimonio culturale».

«Corinaldo è al momento della ripartenza e volevamo che le associazioni fossero protagoniste di questa fase» conclude l’assessore Fabri. Un rinnovato impegno per il turismo corinaldese che in realtà è calato solo nel momento in cui si è fermato tutto il mondo, in primis il settore dei viaggi, a causa della pandemia. Oggi, però, grazie anche alla programmazione che l’amministrazione comunale ha messo in campo, l’estate sembra prospettarsi decisamente positiva, trainata anche da riconoscimenti come la bandiera gialla che A.C.T. Italia – Associazione Campeggiatori Italia ha recentemente conferito a Corinaldo. Un ulteriore volano per il turismo locale.