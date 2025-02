Cordoglio a Senigallia per la scomparsa di Loris Cucchi

SENIGALLIA – Cordoglio e tristezza sono state espressi da più persone per la scomparsa di Loris Cucchi, il noto imprenditore senigalliese morto due giorni fa. In primis da tutta la ditta Eurogas che fondò negli anni ‘80 e dalla Goldengas che la assorbì pochi anni dopo la nascita. Ma anche il mondo politico, sportivo e associazionistico hanno voluto ricordare la figura dell’imprenditore così illuminato come nell’ambito locale e regionale non se ne vedono spesso.

Dal mondo economico e produttivo arriva il cordoglio del Gruppo imprenditori di Senigallia (GiS) che parla di Loris Cucchi come di un «socio e imprenditore coraggioso, uomo giusto, amico leale e generoso, mecenate sportivo simbolo nella sua città». Anche il Lions Club Senigallia si stringe al dolore della famiglia Cucchi per la scomparsa del caro Loris, «ricordando la sua grande umanità e disponibilità».

Stesse caratteristiche che sottolinea Silvio Pasquini, presidente del “Giardino degli Angeli”, la onlus fondata tra gli altri proprio da Loris Cucchi per sostenere la gioventù disagiata a Canavieiras, nello stato di Bahia, in Brasile: «Il suo cuore era quello di un uomo giusto, probo e generoso. Giusto e leale verso coloro che incrociava, tutti con rispetto e disponibilità, lealtà senza ombre. Probo perché su Loris potevi contare, non ti avrebbe tradito. Generoso senza mezze misure, talvolta fino all’irragionevolezza, faceva i conti solo con sé stesso. Se c’era da dare una mano a qualcuno chi chiamare se non Loris? Mecenate munifico nel sostenere le attività sportive della sua Senigallia, nuoto, calcio, basket e mille rivoli bisognosi, sempre pronto a dare una mano a difficili situazioni individuali del cui esito non aveva comunque certezza».

Noto il suo impegno per lo sport cittadino. Per anni ha sostenuto la squadra di pallacanestro tanto da divenire il principale sponsor e fino a entrare nella società biancorossa. Così come per il nuoto e per il calcio. Dalla A.S. Nuova Vigor 1921 i fondatori, i presidenti, i dirigenti, i tecnici, i giocatori e i collaboratori piangono il «socio, dirigente e generoso protagonista per i colori rossoblu», ma anche grande tifoso, ricordandone «la bontà d’animo, la generosità e la squisita gentilezza». «Loris non solo amava la Vigor, ma ha creduto fortemente nel percorso dell’attuale dirigenza. L’ha sostenuta concretamente, condividendo le stesse idee e i medesimi valori».

Anche il mondo politico si stringe attorno alla famiglia di Loris Cucchi. «La sua morte lascia un vuoto incolmabile nella comunità senigalliese – dichiara Maurizio Mangialardi, ex sindaco di Senigallia. Imprenditore illuminato, ha segnato la nostra città e l’intero territorio marchigiano con la storica ditta Eurogas e attraverso la riqualificazione dell’hotel Terrazza Marconi, di cui aveva acquisito la proprietà nel 2005. Filantropo e generoso sostenitore di tante iniziative civili, sociali, sportive non solo nel nostro Paese, ma anche in Brasile, grazie alla meritoria opera della onlus Giardino degli Angeli. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia».

Una comunità che si ritrova più povera e che si stringerà attorno alla moglie Marinella e alla figlia Virginia, a nipoti, parenti e amici oggi, giovedì 27 per il funerale che si svolgerà alle ore 15 alla chiesa della Pace per l’ultimo saluto prima della tumulazione al cimitero maggiore “Le Grazie”.