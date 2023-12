Coppia rapinata al parco della Pace a Senigallia, indaga la polizia

SENIGALLIA – Davvero una brutta avventura quella vissuta da una donna, rapinata al parco della Pace, e da suo marito che ha potuto solo tentare di fermare un malvivente armato di coltello. L’episodio è avvenuto sabato sera, 9 dicembre, ma solo recentemente i figli della coppia hanno voluto rendere noto quanto di grave accaduto.

La coppia stava tornando a casa sabato sera nel vialetto del parco che caratterizza il quartiere Vivere Verde. Era circa mezzanotte quando un uomo da dietro ha afferrato al collo la donna, 68 anni, chiedendo di consegnargli tutto ciò che avevano. Il marito 78enne si è scagliato contro il delinquente sferrando alcuni calci prima che l’uomo scaraventasse la donna a terra.

Immediatamente dopo ha sfilato la borsa ed è scappato a piedi. Solo allora è stato possibile dare l’allarme: sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia, supportata dai carabinieri, mentre della donna si sono presi cura anche gli operatori sanitari. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso, poi è stata fatta denuncia dell’accaduto.

Dopo qualche giorno dal gravissimo episodio, mai avvenuto a Senigallia in maniera così eclatante, i parenti hanno deciso di renderlo noto perché il malvivente si trova ancora a piede libero. Dalla sommaria descrizione si sta cercando un uomo di circa 1,70 m con carnagione scura. Indossava felpa con cappuccio e cappellino con visiera per non farsi riconoscere. Indagini in corso.