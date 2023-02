Controlli stradali a Corinaldo, due automobilisti nei guai

Denunciati per guida in stato di ebbrezza nei confronti di due giovani di 25 e 26 anni a cui i carabinieri hanno ritirato la patente

CORINALDO – Due automobilisti nei guai per aver bevuto prima di guidare. È successo stanotte, 19 febbraio, quando i carabinieri della locale stazione, impegnati nel controllo del territorio, hanno fermato due autovetture per sottoporre a controllo i conducenti.

Entrambi hanno manifestato i sintomi legati all’assunzione di alcolici motivo per cui sono stati sottoposti all’etilometro. Si tratta di un ragazzo 26enne di Trecastelli, che aveva un tasso di 1,39 g/L, e di una ragazza 25enne di Corinaldo che aveva un tasso di 1 g/L.

Per entrambi è scattata la denuncia penale per guida in stato di ebbrezza alcolica, con contestuale ritiro della patente di guida.