Controlli stradali, maxi multa e denuncia a un 30enne a Senigallia

SENIGALLIA – Guidava con patente scaduta, senza assicurazione, senza documento di circolazione uno scooter con targa rubata. Maxi multa a un 30enne di Ostra, che è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione.

Tutto è avvenuto durante i controlli alla circolazione stradale di ieri sera, sabato 25 marzo. Il giovane è stato controllato mentre viaggiava in compagnia di un amico a bordo di uno scooter sul lungomare di Marzocca, a Senigallia. Aveva un atteggiamento sospetto ed è stato sottoposto ad accertamenti. È emersa una serie di illeciti e violazioni che gli è valsa la denuncia per ricettazione in relazione alla targa rubata (sequestrata penalmente). Inoltre il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e sono in corso accertamenti per capire anche il motorino sia oggetto di furto. Per tutte le sanzioni al cds rilevate gli è stata fatta una multa del valore complessivo di circa 4.000 euro.

Durante i controlli del fine settimana, disposti per reprimere le condotte pericolose alla guida, sono stati impiegati 13 carabinieri della compagnia di Senigallia: sono state elevate 8 sanzioni al codice della strada nei confronti di altrettanti utenti della strada, solo nel comune di Senigallia. Inoltre, con l’ausilio di due unità cinofile del nucleo cinofili di Pesaro con cui è stato possibile rinvenire piccoli quantitativi di stupefacente, abbandonati a terra, in varie zone del centro, sequestrati a carico di ignoti.

Intanto stanno continuando le ricerche del conducente del suv che la notte di sabato scorso ha impattato contro il motorino su cui viaggiavano i due ragazzi, poi rimasti feriti. I militari stanno cercando eventuali testimoni e concentrando l’attenzione su alcuni pezzi dell’autovettura che è scappata, rimasti a terra dopo l’impatto. Da lì si spera di poter risalire al mezzo e al conducente. Verifiche su alcuni soggetti sospetti sono attualmente in corso.