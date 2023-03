Controlli a Senigallia, due automobilisti sorpresi alla guida dopo aver bevuto troppo

SENIGALLIA – Ancora controlli nel fine settimana, ancora troppo alcol al volante e quindi patenti ritirate. Nei guai sono finite due persone che guidavano sotto l’effetto di bevande alcoliche e che, nel weekend sono state fermate dai carabinieri della Compagnia di Senigallia.

Un uomo, classe ‘77 residente in città, è stato controllato ieri sera, domenica 19 marzo, in centro mentre era alla guida della sua autovettura. Proprio l’andamento molto irregolare ha dato il via al controllo: il conducente è stato sottoposto all’etilometro, risultando positivo con un tasso alcolemico di 1,05 g/L. Quindi è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con patente ritirata.

Sempre ieri, ma nel pomeriggio, è stata controllata un’auto condotta da una ragazza classe ‘97 di Bologna. Anche la ragazza ha evidenziato alcuni sintomi che hanno insospettito i militari ed è stata sottoposta allo stesso test: dato il tasso di 0,85 g/L, per lei è scattata solo la sanzione amministrativa, la multa cioè di 500 euro con ritiro della patente.

Inoltre, nel fine settimana sono state elevate altre sei sanzioni per altre violazioni al codice della strada commesse sempre dagli automobilisti controllati a Senigallia.