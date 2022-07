Controlli a Senigallia contro abusivismo commerciale e finte donazioni

SENIGALLIA – Altri servizi contro l’abusivismo commerciale sono stati predisposti dal comando della Polizia Locale. E, come sempre, sono numerosi gli oggetti rinvenuti sull’arenile, abbandonati dai venditori ambulanti non autorizzati. Ma i servizi sulla sicurezza cittadina hanno riguardato anche il centro storico dove quattro giovani sono stati allontanati dalla città.

Gli agenti si sono disposti sulla spiaggia antistante il lungomare Alighieri, all’altezza dei Bagni 89: qui sono stati eseguiti controlli per il commercio abusivo in spiaggia e sono stati rinvenuti diversi oggetti, tra cui otto borse da donna, trenta borse in tessuto da bambina, otto portafogli in pelle e tessuto. Ma non solo. Sono stati abbandonati da commercianti abusivi anche numerosi abiti da donna, cappelli e altri accessori per capelli. Il totale dei prodotti rinvenuti è di 60 tra borse e portafogli e oltre 140 tra abiti e accessori.

I controlli della Polizia sul lungomare di Senigallia

Altri controlli sono stati predisposti nell’ultimo fine settimana dalla Polizia di Stato che ha presidiato sia il lungomare che il centro storico: proprio nella parte antica della città sono state individuate quattro persone che chiedevano con insistenza donazioni per fantomatiche associazioni di volontariato. La segnalazione è arrivata da diversi cittadini e turisti, infastiditi dai quattro giovani provenienti dal nord Italia. Una presenza molesta che gli agenti del Commissariato hanno provveduto ad allontanare da Senigallia, essendo tutti pluripregiudicati per reati contro la persona e contro il patrimonio.