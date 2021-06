Controlli rafforzati a Senigallia per il 2 giugno

SENIGALLIA – Controlli rafforzati per il 2 Giugno, festa della Repubblica. I Carabinieri di Senigallia, in previsione del weekend e dell’avvio della stagione turistica stanno organizzando il potenziamento dei controlli sul territorio, non solo per la prevenzione dei reati ma anche per verificare il rispetto delle norme covid ancora in vigore e alle disposizioni connesse all’aumento della popolazione e agli eventi estivi.

Proprio su quest’ultimo fronte, sul contrasto quindi alle normative anti contagio, nel fine settimane sono state elevate sette sanzioni: due riguardavano il mancato uso delle mascherine mentre cinque la violazione del coprifuoco. Fenomeni da tempo monitorati, al di là dunque dei controlli rafforzati, che hanno portato nelle ultime settimane alla sanzione di decine di persone.

Nel pomeriggio di sabato 29 maggio, inoltre, alcuni ragazzi sono stati fermati nel centro storico di Senigallia dai militari della compagnia cittadina: si tratta di tre 20enni residenti a Montemarciano che alla vista della pattuglia ha cercato di evitare i controlli rafforzati sul territorio. Tutto inutile, perché sono stati fermati e identificati: uno di loro aveva uno spinello e una bustina contenente 0,60 grammi di marijuana che ha portato alla segnalazione in Prefettura come assuntore di droga.