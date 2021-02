Controlli nel primo weekend di zona gialla: multe a Senigallia e Montemarciano

Nei due comuni della riviera sono state sanzionate sei persone che avevano violato il coprifuoco, ancora in vigore. Denunciato anche un uomo con foglio di via dalla spiaggia di velluto

SENIGALLIA – Controlli intensificati nel primo weekend di zona gialla. Controlli a cui hanno fatto seguito una denuncia e sei sanzioni per violazione delle norme anti covid.

Alla stazione ferroviaria di Senigallia, ieri, sabato 6 febbraio, i carabinieri hanno fermato e identificato un cittadino senegalese. L’uomo, residente nel vicino comune di Mondolfo, era destinatario di un provvedimento per cui non poteva trovarsi nel territorio comunale di Senigallia. Automatica quindi la denuncia per inosservanza al foglio di via obbligatorio.

I controlli sono poi proseguiti anche nella serata di ieri e fino alla mattinata di domenica per verificare il rispetto delle norme anti covid. Ne hanno fatto le spese sei persone, tra i 20 e 40 anni, sanzionate per violazione del coprifuoco: quattro sono state controllate a Montemarciano e due a Senigallia; per tutti la multa è di 400 euro.