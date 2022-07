Controlli della Polizia a Senigallia, due denunce

SENIGALLIA – Furto, guida senza patente e niente assicurazione. Sono questi i motivi per cui sono state sanzionate o denunciate dalla Polizia di Senigallia tre persone nell’ambito dei consueti controlli sul territorio svolti negli ultimi giorni.

Un primo problema è sorto lungo la strada provinciale Corinaldese, dove gli agenti del Commissariato avevano predisposto un’area di controllo: un veicolo di piccola cilindrata, poco prima di avvicinarsi, ha cercato di far manovra per tornare indietro. La mossa non è sfuggita agli operatori che hanno intimato l’alt prima che il mezzo potesse allontanarsi, scoprendo che alla guida vi era una donna senigalliese già nota per alcuni precedenti. Dagli accertamenti è emerso anche che già da qualche anno le era stato notificato il provvedimento di revoca della patente di guida, che però non aveva osservato. Le è stata quindi notificata la sanzione per la guida senza patente, oltre 5000 euro; è stato applicato il fermo amministrativo del mezzo che stava guidando e il ritiro della carta di circolazione.

Un altro veicolo è finito al centro dei controlli degli agenti in zona Saline. Da tempo risultava parcheggiato lungo una via del popoloso quartiere di Senigallia. Da qui è nato un accertamento che ha permesso di risalire al motivo: l’auto era priva di copertura assicurativa nonostante fosse sulla pubblica via. I poliziotti hanno proceduto quindi con la sanzione prevista dal codice della strada, pari ad oltre 800 euro, e con il sequestro del veicolo.

L’ultimo a finire nei guai è stato un 40enne del pesarese: l’uomo è stato notato muoversi con fare sospetto dal personale di vigilanza del centro commerciale Il Maestrale, zona Cesano. Da qui la chiamata al 112: giunti sul posto la persona, già individuata dalla sicurezza interna poiché aveva tentato la fuga con dei prodotti senza pagarli, è stata riconosciuta come autrice del tentato furto di prodotti vari per 50 euro. L’uomo, con precedenti penali di vario genere, è stato quindi denunciato per furto e si è visto appioppare anche il foglio di via dal territorio senigalliese per tre anni.