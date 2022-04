Controlli nei locali di Senigallia, ristoratore multato per un concerto

Un 60enne è finito nei guai dopo l'ispezione del personale della Polizia: lo spettacolo svolto in una sala non autorizzata; difformità anche sulle uscite di sicurezza

SENIGALLIA – Multa a un locale della spiaggia di velluto per alcune difformità in materia di sicurezza e per uno spettacolo svolto in una sala non prevista dall’autorizzazione. Queste le motivazioni che hanno portato, nella giornata di ieri, il personale della squadra amministrativa e di sicurezza della Questura di Ancona e del Commissariato di Senigallia a sanzionare un uomo che rischia ora anche la licenza per l’intrattenimento.

Nei guai è finito un 60enne, titolare del locale situato nella campagna senigalliese dove era stato organizzato uno spettacolo di musica e ballo. L’autorizzazione era per il piano seminterrato e non per la sala ristorante dove effettivamente si è tenuto lo show musicale che intratteneva circa 150 persone al momento del controllo.

Oltre al personale della Polizia della questura e del commissariato, ai controlli hanno preso parte anche gli uomini del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che hanno riscontrato alcune anomalie per quanto riguarda la prevenzione antincendio: al titolare è stato contestato che il certificato prevenzione incendio era stato rilasciato per la sala da ballo posta nel seminterrato e non per il ristorante dove c’era lo spettacolo; altre difformità riguardavano invece alcune uscite di sicurezza.

Il 60enne dovrà pagare dunque una sanzione amministrativa (ex art. 666 c.p.) che va da 256 a 1032 euro. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso al Suap, lo sportello per le attività produttive dell’unione dei comuni “Le Terre della Marca Sénone”, di cui fa parte il Comune di Senigallia: come sanzione accessoria potrebbe essere anche sospesa la licenza di pubblico spettacolo.