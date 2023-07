Controlli negli esercizi commerciali, duemila euro di multa in un bar di Senigallia

Sanzionato un esercente del centro storico per non aver rispettato le norme HACCP. Giovane denunciato per possesso di metadone

SENIGALLIA – Controlli negli esercizi della città per il rispetto delle norme sulla sicurezza. Nella mattinata è stato effettuato un servizio coordinato disposto dal comando provinciale carabinieri di Ancona, che si è svolto in varie zone della spiaggia di velluto e in centro.

Proprio nella città antica, è stato accertato dai carabinieri della Compagnia di Senigallia insieme ai militari del NAS di Ancona che in un bar non erano state rispettate le norme del manuale di autocontrollo HACCP. Nei confronti dell’esercente è stata elevata una sanzione di 2.000 euro.

Inoltre tra gli avventori del bar è stato identificato un uomo, classe ‘71, di Senigallia: era in possesso di metadone che non poteva detenere, in quanto non autorizzato e sprovvisto di prescrizione medica. Il giovane è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica per la detenzione illecita.