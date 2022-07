Controlli diffusi a Senigallia per un’estate sicura e serena

SENIGALLIA – Hanno suscitato molta curiosità e persino un po’ di apprensione tra residenti e turisti il notevole dispiegamento delle forze dell’ordine. Tutti interessati a capire chissà quale operazione fosse in corso dato che la spiaggia di velluto era più volte sorvolata dall’elicottero della Polizia di Stato. Una presenza massiccia con lo scopo di garantire vacanze serene.

Proprio “Estate insieme in sicurezza” è il nome del progetto voluto dalla Questura dorica che ha coordinato oltre 90 operatori solo su Senigallia, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale, nei primi due fine settimana di luglio in cui si sono svolte molteplici manifestazioni sia sull’arenile che in centro città.

L’iniziativa era stata predisposta durante la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: dispositivi di sicurezza integrati tra le varie forze dell’ordine che si sono tradotti in una vigilanza rafforzata, nel presidio dinamico delle zone interessate, in aggiunta agli ordinari servizi di controllo del territorio che hanno coinvolto anche l’entroterra.

Un primo bilancio è positivo: in nessuno dei due fine settimana si sono registrati episodi di violenza o altri gravi fatti per l’incolumità pubblica. Già applicati quattro Dacur (divieti di accesso a locali pubblici) e diversi fogli di via e avvisi orali a carico di persone pericolose per la sicurezza pubblica.

Altro importante fronte era quello relativo al noto club Mamamia di via Fiorini: qui, fin dall’inizio della stagione estiva, sono state affrontate le consuete problematiche in accordo con la proprietà del locale con l’introduzione di misure volte a diminuire i rischi per gli avventori e i disagi per la popolazione residente del Cesano. In particolare sono state implementate le unità per il controllo all’esterno, l’impianto di videosorveglianza interno ed esterno, nonché collocati pannelli fonoassorbenti per la limitazione della diffusione del suono e l’implementazione degli addetti alla sicurezza. Dispositivi che dureranno per tutta l’estate.