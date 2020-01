Controlli dei carabinieri a Senigallia: 5 denunce per droga, abuso di alcol e porto illegale di armi

SENIGALLIA- Nel week-end appena trascorso i carabinieri di Senigallia hanno effettuato numerosi controlli nel territorio. Sono stati 100 i militari impiegati, 232 le persone identificati e 166 i veicoli controllati. Due albanesi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre una 25enne è stata denunciata per porto illegale di armi. Un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e i carabinieri hanno sorpreso a Senigallia anche un 38enne di Civitanova Marche destinatario di un foglio di via obbligatorio dalla spiaggia di velluto.

Un 21 e un 23enne, entrambi di origine albanese, sono stati fermati venerdì dai carabinieri di Montemarciano mentre viaggiavano su una Volkswagen Polo: i due si sono mostrati nervosi al controllo dei carabinieri che li hanno trovati in possesso di 6,5 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, uno dei due è risultato anche irregolare sul territorio nazionale, quindi è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e dovrà regolarizzare la propria posizione presso la Questura di Ancona.

Sabato i carabinieri sono intervenuti sul lungomare Mameli dove veniva segnalata la presenza di tre giovani che disturbavano i passanti. Arrivati sul posto i militari hanno trovato, in preda ai fumi dell’alcol, un 23enne un 24enne e un 25enne tutti di origine francese che sono stati denunciati per ubriachezza molesta. Sempre sabato, un 24enne senigalliese è stato sorpreso ubriaco alla guida: sottoposto dai carabinieri all’alcoltest è risultato con un tasso alcolemico di 1,10 gr/lt. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Durante i controlli i militari hanno fermato una Mini One con a bordo tre persone. Una 25enne che si trovava all’interno dell’auto è stata trovata in possesso di un coltello con lama 8 centimetri e di un flacone di metadone. È stata denunciata per porto illegale di armi. Nell’auto c’era anche un 38enne di Civitanova Marche colpito da foglio di via dal Comune di Senigallia che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza del provvedimento.