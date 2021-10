Guida in stato di ebbrezza, due giovani nei guai a Senigallia

SENIGALLIA – Tra i comportamenti illeciti commessi da automobilisti e utenti della strada c’è sicuramente la guida in stato di ebbrezza. Sono due le persone finite nei guai nella notte a Senigallia grazie ai controlli dei carabinieri.

Il primo episodio è avvenuto poco prima delle ore 4, quando il conducente di uno scooter è stato fermato perché guidava in modo irregolare. Dagli accertamenti è emerso che il giovane, un senigalliese classe 98, aveva un tasso alcolemico di 0,65 g/l. È stato sanzionato con multa per guida in stato di ebbrezza.

Stesso illecito per un ragazzo di 21 anni di Belvedere Ostrense, fermato a Senigallia intorno alle ore 5. Anche lui manifestava i sintomi legati all’assunzione di alcool ed aveva un tasso di 0,82 g/l. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.