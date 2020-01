SENIGALLIA – Controlli antidroga con le unità cinofile a Senigallia. Sono stati effettuati ieri pomeriggio, 28 gennaio, dalla compagnia cittadina dei carabinieri che hanno setacciato gli istituti superiori del campus scolastico di via D’Aquino e il centro storico. Due le persone denunciate, mentre un’altra è stata segnalata in Prefettura.

I controlli al campus scolastico di Senigallia, per reprimere il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi, hanno portato i militari e i cani antidroga all’interno di alcune aule, dei bagni e di altri locali delle scuole: circa 200 gli studenti sottoposti a controllo. Uno di loro è stato trovato un possesso di 1,9 grammi di hashish, già divisa in dosi, ed è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. E’ stata inoltre trovata in un bagno una dose di marijuana, sequestrata a carico di ignoti.

I carabinieri si sono poi spostati in centro storico, dove hanno identificato le persone che giravano nei dintorni del Foro Annonario, della Rocca roveresca, della stazione ferroviaria e dei giardini Morandi: tra gli alberi di quest’area è stato individuato un giovane pesarese classe ’96, trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Il 23enne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droga.

Sempre nei giardini Morandi, dietro la stazione ferroviaria dove molte persone sono finite nella rete delle forze dell’ordine, è stato trovato un 38enne di Civitanova Marche su cui pendeva il provvedimento del foglio di via obbligatorio che gli vieta l’accesso nel Comune di Senigallia, emesso dal Questore di Ancona: per questa violazione è stato denunciato a piede libero.