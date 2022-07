Controlli antidroga, un arresto e due segnalazioni a Senigallia

Due giovani fermati nei pressi della rocca roveresca avevano piccole dosi di hashish, mentre una donna aveva in casa quattro dosi di cocaina già pronte e tutto il materiale per il confezionamento

SENIGALLIA – Un arresto e due segnalazioni come assuntori. Questo è l’esito dei controlli che i carabinieri hanno effettuato nel fine settimana per reprimere le condotte illecite legate al consumo e allo spaccio di droga.

L’arresto riguarda una donna residente a Senigallia. Durante la perquisizione domiciliare dell’abitazione sulla SS16 è stata trovata in possesso di quattro dosi già confezionate di cocaina, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento della droga e oltre 200 euro in contanti. È stata dichiarata in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e il materiale sottoposto a sequestro.

Nel corso delle attività di controllo nei pressi dei giardini della Rocca roveresca sono stati fermati due giovani, uno residente in provincia di Ancona e uno in provincia di Potenza. Entrambi erano in possesso di piccole dosi per uso personale di hashish. Sono stati segnalati alle prefetture delle province di residenza come assuntori di droga.