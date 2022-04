Controlli anti droga a Senigallia, raffica di segnalazioni e qualche denuncia

Circa dieci i giovani finiti nei guai per uso di stupefacenti o guida in stato di ebbrezza. Ecco cos'è successo nel weekend pasquale

SENIGALLIA – Giornate di controlli in chiave sicurezza e di contrasto allo sballo in queste festività pasquali. Un lungo weekend che, di fatto, si è trasformato in un primo assaggio di vacanze: tantissime persone, come previsto, si sono riversate sulla spiaggia di velluto, tanto che erano stati rafforzati i dispositivi di sicurezza proprio per fronteggiare il primo appuntamento con la folla pre-estiva. E non sono mancate denunce e segnalazioni di giovani assuntori di stupefacenti.

L’ultimo episodio è avvenuto ieri sera, domenica 18 aprile, quando i militari della compagnia senigalliese hanno effettuato dei controlli in un parco pubblico dove quattro ragazzi stavano facendo uso di hashish. Altre dosi erano nascoste tra i vestiti, motivo per cui è scattata la segnalazione dei quattro giovani, tutti residenti in città, alla prefettura come assuntori di stupefacenti.

Stessa situazione per altri tre giovani, trovati in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana, per uso personale. Tutti e tre sono stati segnalati alla prefettura dorica. Stupefacente in piccole quantità è stato trovato anche alla stazione ferroviaria, abbandonato alla vista dei militari che effettuavano controlli di contrasto allo spaccio.

L’episodio più importante è quello nei confronti di un giovane 20enne, trovato in possesso di 14 dosi già confezionate di hashish. È stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio sempre dai militari che hanno effettuato mirati controlli, anche con l’ausilio delle unità cinofile di Pesaro, sia nel centro storico sia nelle principali vie di ingresso e uscita da Senigallia.

Altra denuncia è quella che ha riguardato il conducente 24enne di una Opel Astra, notato mentre viaggiava in via Giordano Bruno insieme a due amici: viaggiavano a velocità sostenuta e con andamento irregolare. Sottoposto a controllo con etilometro è stato rilevato un tasso superiore a 1 g/L, pertanto gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.