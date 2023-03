Contro ansia e paure i cani entrano nella pediatria dell’ospedale di Senigallia

SENIGALLIA – Cani in ospedale a fianco dei bambini che stanno portando avanti le proprie cure. E’ il progetto “Pet therapy” avviato da alcune settimane nel reparto di pediatria dell’ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia. Grazie alla collaborazione con l’associazione “Magical pet” e al contributo della Fondazione Ospedale Salesi, è stato possibile aprire le porte della pediatria agli amici a quattro zampe per un’esperienza che sicuramente rimarrà impressa nei piccoli pazienti e nelle loro famiglie.

La presenza degli animali, la loro cura e il gioco creano emozioni molto positive che portano al rilassamento di corpo e mente: per qualche ora il bambino malato che sta affrontando un ciclo di cure è spinto a prendersi cura di qualcun altro, a distogliere l’attenzione da sé, dalle proprie sofferenze e paure legate alla malattia o alle cure. Evasione, gioco, ma anche dolcezza e cure tra i piccoli degenti e i nuovi amici.

L’ingresso della “Pet Therapy” in reparto ha consentito di creare un lavoro di “équipe allargata” che ha coinvolto tutto il personale impegnato nell’assistenza pediatrica, medici ed infermieri, ma anche i familiari che assistono i piccoli pazienti ricoverati. Un’esperienza positiva che l’Ast Ancona spera possa essere ripetuta in futuro.

L’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini ha ricordato: «la Pet Therapy in ambito pediatrico è un progetto che già in altre strutture come il Salesi ha prodotto risultati molto soddisfacenti. L’ambiente, che rischia di intimorire i bambini, diventa più gradevole e confortevole, ed è ampiamente dimostrato che l’incontro con un animale domestico combatte l’ansia e diventa uno svago durante la degenza».