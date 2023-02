Contributo autonoma sistemazione, anche Trecastelli anticipa le somme agli alluvionati

TRECASTELLI – Anche l’amministrazione cittadina ha deciso di anticipare il contributo di autonoma sistemazione (CAS) alle famiglie colpite dall’alluvione del 15 settembre. Una decisione che segue la strada intrapresa dalla giunta di Senigallia e che diventa quindi una buona notizia anche per i cittadini di Passo Ripe, località di Trecastelli colpita dagli eventi di cinque mesi fa.

Notizia che assume ancora più rilievo se si pensa che il Comune di Trecastelli, come tutti gli altri enti interessati, non ha ricevuto ancora alcun ristoro dalle somme stanziate dal governo per far fronte al disastro alluvionale.

La scelta è dunque un segno di vicinanza alla popolazione che, a causa dell’alluvione, non è potuta rientrare nella propria abitazione. L’importo riguarda i mesi da settembre a gennaio.

Nel frattempo è disponibile sul sito del Comune di Trecastelli il modulo di ricognizione per le auto danneggiate dall’alluvione: la scheda è da compilare e presentare entro il 20 febbraio 2023. Le indicazioni preliminari che verranno fornite sono necessarie alla Regione Marche per stabilire i criteri con i quali procedere poi al relativo ristoro.