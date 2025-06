Contributo alle rsa, i dem: «Acquaroli si ricorda degli enti gestori solo a tre mesi dalle elezioni»

I consiglieri Carancini e Mangialardi attaccano la giunta di centrodestra: interventi tardivi, non sufficienti e non strutturali

ANCONA – Tanto tuonò che piovve. Le critiche erano state annunciate per quei contributi regionali agli enti gestori delle Residenze sanitarie protette considerati davvero esigui e non in linea con le altre regioni del centro Italia. E alla fine, quando i contributi sono stati elargiti, a tre mesi dalle elezioni regionali, ecco che la riflessione si sposta sul lato politico, considerandoli una mancia a scopo elettorale.

A diffondere il malcontento sono i consiglieri regionali del Partito Democratico Romano Carancini e Maurizio Mangialardi. «Rappresenta sicuramente una nota positiva il fatto che finalmente la giunta regionale di Francesco Acquaroli si sia accorta della grave crisi che da anni attanaglia gli enti gestori delle Residenze sanitarie protette. Se non altro, i 30 milioni di euro annunciati trionfalmente dal presidente danno ragione, seppur con un colpevolissimo ritardo di quasi cinque anni, hanno il merito di prendere atto di una situazione di difficoltà che il gruppo assembleare del Partito Democratico ha denunciato fin dall’inizio della legislatura, presentando ogni anno emendamenti in tutte le sessione di bilancio, volti a sostenere economicamente il settore. Emendamenti che sono stati sempre bocciati dalla maggioranza di centrodestra, il più delle volte senza dare neanche una spiegazione e con la sola volontà di bocciare le proposte dell’opposizione. Ma questa politica cieca e ottusa di Acquaroli non ha fatto male all’opposizione, bensì alle strutture, che sono state costrette a indebitarsi e a tagliare i servizi per far fronte alle crescenti spese – generate prima dal Covid e poi dall’aumento dei costi dell’energia e dell’inflazione – e alle famiglie, che in certi casi sono state addirittura costrette a sobbarcarsi l’incremento delle rette, resosi necessario per far sopravvivere le strutture stesse».

Le stesse critiche erano state sollevate, in tempi elettoralmente e politicamente non sospetti, dal coordinatore degli enti gestori, l’ex presidente della fondazione Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia Mario Vichi. L’allarme era quello dei costi divenuti insostenibili senza un contributo più corposo dalla Regione e senza ritoccare comunque le tariffe per le famiglie degli ospiti: anziani, individui con demenze, minorenni, persone con disagio psichico e dipendenze.

Alla fine, dopo estenuanti trattative e numerosi tavoli di confronti conclusi con un nulla di fatto, ecco arrivare il maxi contributo di oltre 30 milioni di euro in tre anni. Soldi che però nascondono delle trappole. Secondo i consiglieri regionali Dem Carancini e Mangialardi, che parlano di «sconfinata ipocrisia di Acquaroli, della sua giunta e di tutto il centrodestra, i quali solo oggi, ad appena tre mesi dalle prossime elezioni regionali, si ricordano degli enti gestori dopo averli abbandonati insieme agli ospiti delle Rsa e delle loro famiglie durante gli ultimi cinque anni. Come mai questi 30 milioni appaiono miracolosamente solo oggi, mentre dal 2020 l’unico intervento realizzato è stato un risibile aumento di appena 4 euro del contributo regionale per ospite?».

Secondo il Pd, il contributo concesso sarebbe comunque di molto inferiore alle proposte fatte dal centrosinistra in consiglio regionale, bocciate solo per questione di provenienza politica. «Se poi andiamo a scorporare il dato, scopriamo che almeno due dei tre assi di finanziamento previsti non assumono quel carattere strutturale necessario a restituire serenità e capacità di programmazione agli enti gestori – concludono Carancini e Mangialardi – Basti dire che 9,7 milioni di euro riguarderanno dei voucher destinati alle famiglie per il biennio 2026-2027, senza alcuna certezza per il futuro; stessa cosa per gli 8 milioni a favore dei bandi triennali per i servizi».