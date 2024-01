Anche un container tra gli oggetti trascinati in mare dall’alluvione 2022 a Senigallia

SENIGALLIA – Si sono svolti oggi i rilievi nelle acque del mare Adriatico antistante la costa di Senigallia. Qui è stato infatti notato e rinvenuto un possibile ostacolo alla navigazione, probabile residuo dell’alluvione del settembre 2022.

Il manufatto è stato individuato nei giorni scorsi di fronte all’area portuale da un drone della Protezione civile che ha poi avvisato la guardia costiera e da questa è stata diramata una comunicazione ai naviganti.

Il relitto si trova a circa tre metri dalla superficie: i sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi, 4 gennaio, su richiesta proprio della Capitaneria di porto per una verifica subacquea volta all’identificazione con precisione dell’oggetto arenatosi nel fondale davanti il porto.

Una volta immersi i sommozzatori hanno rilevato che si tratta di un container scarrabile, probabilmente trasportato dall’alluvione del settembre 2022, ma che al momento non comporta un pericolo immediato in quanto è in profondità. La posizione dell’oggetto è comunque stata segnalata fuori dall’acqua con un apposito pallone galleggiante.