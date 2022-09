Allunvione: la conta dei danni. La situazione a Casine e Pianello di Ostra – FOTO

SENIGALLIA- La bufera che si è scagliata sulle Marche e che ha colpito fortemente Senigallia e le sue frazioni, ha lasciato dietro di sè danni e distruzione. Questa mattina, 16 settembre, i cittadini delle frazioni fanno la conta dei danni e sono impegnati nel tentativo di liberare strade e abitazioni da acqua e fango. Attorno alle 11, ecco la situazione in due delle frazioni più colpite.

Casine di Ostra

Nella frazione di Casine di Ostra, tanti i garage allagati. Le strade sono state sgombrate dalle vetture. In alcuni locali, posti sotto il livello della strada, allagamenti per un metro e mezzo d’acqua. Il fango rende ovunque difficile gli spostamenti e i cittadini sono ancora in attesa dell’arrivo delle pompe idrovore e dei vigili dei fuoco.

Pianello di Ostra

A Pianello di Ostra la situazione è ancora caotica. Le strade sono intasate di vetture, i vigili del fuoco non sono ancora in osperazione. Anche qui le persono si stanno dando da fare per sgombrare dal fango locali e abitazioni. L’elicottero dei Carabinieri è atterrato al campo sportivo per portare soccorso.