In consiglio comunale nasce il gruppo “Forza Italia – Civici per Senigallia”

SENIGALLIA – Si chiamerà “Forza Italia – Civici per Senigallia” il nuovo gruppo consiliare che si è costituito e formalizzato proprio durante il consiglio comunale di ieri, mercoledì 29 luglio. Una decisione che era nell’aria da tempo, dato che i due gruppi di Forza Italia e Unione Civica hanno sempre collaborato all’unisono.

«È il naturale epilogo di una strettissima collaborazione e di una inossidabile unità di intenti – spiegano i responsabili Luigi Rebecchini, Alan Canestrari e Roberto Paradisi – che ha caratterizzato la massiccia attività politica di denuncia, controllo, di concreta costruzione progettuale di una alternativa alle sinistre di affari dei consiglieri comunali dei due distinti gruppi consiliari».

«Un unico gruppo consiliare (capogruppo del neonato raggruppamento “Forza Italia – Civici per Senigallia” sarà Alan Canestrari) per una nuova pagina politica senigalliese – continuano -. Un punto di arrivo ma anche una nuova ripartenza con alcuni punti fermi: costruzione di un’alternativa di governo, partecipazione alla vita politica di soggetti competenti e con riconosciute professionalità, coerenza e serietà in ogni battaglia politica».

«Siamo orgogliosi di questo risultato politico che riteniamo di notevole importanza, anche in ottica delle prossime elezioni amministrative – commentano il sen. Francesco Battistoni, commissario regionale di FI, e Daniele Silvetti, coordinatore provinciale FI di Ancona – . Il progetto di Forza Italia prosegue spedito, l’apertura ai movimenti civici sta avvenendo con grande impegno e serietà. Meritocrazia, trasparenza e buon governo sono le parole chiavi, i valori di riferimento di questa fase politica regionale che con tanta dedizione stiamo affrontando. Senigallia è una delle città più importanti dell’intera Regione, sta uscendo da anni difficili e noi dobbiamo essere pronti per offrire un’alternativa credibile ai cittadini. La città è contendibile, dipende da noi. Ai membri del nuovo gruppo consiliare – concludono – auguriamo buon lavoro, certi che porteranno nella loro azione amministrativa quei principi moderati, liberali e cristiani che fanno parte del patrimonio valoriale di Forza Italia».