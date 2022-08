Consegnata a Senigallia la 26esima bandiera blu

SENIGALLIA – Domenica scorsa, 31 luglio, si è tenuta a Porto Recanati la cerimonia di consegna della bandiera blu ai 17 comuni marchigiani premiati dalla Fee, la Fondazione per l’Educazione Ambientale. All’evento era presente anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Per Senigallia si tratta del 26esimo vessillo consecutivo che sventola sulla spiaggia di velluto: un importante riconoscimento, che attesta l’ottimo livello di diversi parametri territoriali tra cui la qualità dei servizi offerti ai turisti, l’accessibilità, la qualità delle acque ed in generale dell’ambiente.

Ma non è la sola bandiera blu: anche per il 2022 c’è il doppio vessillo. Oltre alla spiaggia e all’ambiente è arrivato il nono riconoscimento per quanto riguarda l’approdo turistico. Il porto della Rovere è stato infatti premiato con un riconoscimento ad hoc che attesta la qualità dei servizi offerti ai diportisti.

«La Bandiera Blu è un ottimo veicolo promozionale turistico, che rende maggiormente attrattivo il nostro territorio» ha dichiarato il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti. Durante il suo intervento, ha sottolineato la «soddisfazione dell’amministrazione comunale per la conferma di questo ambito traguardo» e ha ringraziato i cittadini per il loro impegno nel «contribuire a rendere la città una delle eccellenze costiere italiane».

Tra i prossimi impegni dell’amministrazione senigalliese c’è quello di rendere più pulite le acque del mare grazie alla diffusione delle doppie tubature delle acque di scarico (già previste nei lavori di viale A. Garibaldi). Altri ambiti d’intervento saranno invece la raccolta delle plastiche in mare e il miglioramento del livello di accoglienza della città.