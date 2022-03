Condotte idriche e fibra ottica, raffica di lavori a Serra de’ Conti

Ecco come è cambiata e come cambierà in questi giorni la viabilità in paese data la necessità di intervenire su più strade comunali

SERRA DE’ CONTI – Raffica di interventi in paese. Il Comune ha provveduto tramite i propri canali informativi ad annunciare alla popolazione serrana l’avvio o la prosecuzione di alcuni lavori pubblici che stanno avendo luogo proprio in questi primi giorni di marzo.

Fino a oggi pomeriggio, 8 marzo, lungo la strada provinciale n. 11 dei Castelli, la strada di collegamento dalla frazione Osteria al capoluogo, per circa 3,5 km saranno in corso i lavori di posa dei cavi per la fibra ottica. Sul posto è stato istituito il senso unico alternato regolato da movieri.

Sempre fino alle ore 18 di oggi, è chiusa al traffico veicolare via Busseto, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Tomassini/Mannucci e via Madonna del Piano: questa volta si tratta dei lavori di rinnovamento delle condotte idriche. Per consentire il deflusso verso la viabilità principale, i residenti delle strade limitrofe a via Busseto potranno percorrere via Agabiti.

Altri interventi per la fibra ottica, un miglioramento necessario e atteso dei servizi e quindi per l’economia del paese, si terranno lungo le vie B. Gherardo, Fornace, Agabiti, B. Gigli, Rossini, Spontini, Cucchieri, Di Vittorio. Verrà istituito il senso unico alternato, regolato da movieri, dalle ore 8 alle 18 da mercoledì 9 marzo a sabato 12 compreso ma, in caso di maltempo, l’intervento si protrarrà fino a ultimazione dei lavori.